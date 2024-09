di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 4 settembre

Deacon è in difficoltà e vuole a tutti i costi sviare il discorso, ammettendo di aver contribuito in minima parte dato che tutto il piano è stato studiato da Bill e Ridge in grande segreto. Poi, Deacon raccomanda a Hope di concentrarsi su Liam e sulla sua famiglia, soprattutto ora che Thomas è tornato nelle loro vite lavorando con lei alla collezione “Hope for the Future”. Nel frattempo, Carter interroga ancora Katie sui propri sentimenti per Bill, ricordandole che il suo gesto eroico non cambia il fatto che l’uomo non faccia per lei.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione