di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 5 settembre

Carter e Katie stanno parlando di Bill proprio quando lo Spencer sopraggiunge alla Forrester e confessa alla sua ex tutti i propri sentimenti, chiedendole di tornare insieme come coppia. Hope e Brooke, invece, commentano insieme il positivo cambiamento di Deacon che, oltre ad essersi impegnato molto con il rinnovo de “Il Giardino”, ha anche contribuito alla cattura di Sheila. Nessuna delle due può immaginare che, proprio in quel preciso momento, Deacon si è recato in prigione dalla Carter per farle visita.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione