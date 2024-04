di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Beautiful sta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 9 Aprile

Ridge decide di andare a casa di Brooke per dirle la verità sulla telefonata ai servizi sociali e su ciò che ha fatto Thomas. Inoltre, l’uomo le dice di non essersi sposato con Taylor e chiede scusa per tutte le accuse mosse verso di lel. A quel punto, la reazione di Brooke è composta e ferma, ma comunque si sente ferita per quanto accaduto e per la facilità con cui l’ex marito l’ha messa da parte.

Rena Sofer- Filmografia parziale

Cinema

Una estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)

I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)

Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)

Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)

Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)

March, regia di James P. Mercurio (2001)

Rock Slyde, regia di Chris Dowling (2009)

Sarah, regia di Ted Hunter e Louis La Volpe (2010)

Televisione