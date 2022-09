In Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Dopo 31 anni dalla prima puntata, Beautiful è ancora oggi la soap opera più seguita in Italia, con un numero di telespettatori che ogni giorno si aggira intorno ai 2,8/2,9 milioni fino a toccare punte di più di 3 milioni a puntata nella stagione invernale. Il 1º gennaio 2022 la soap ha raggiunto le 8400 puntate trasmesse in Italia.

Ha vinto negli anni 31 Daytime Emmy Awards di cui 3 consecutivi come Miglior serie drammatica del daytime (nel 2009, 2010 e 2011).

Anticipazioni Beautiful, la puntata di oggi 22 Settembre

Stety dice al padre che intende parlare di matrimonio con Finn. Sibito dopo, Ridge dice a Katie e a Brooke che presto Finn e Steffy si sposeranno e tutti sono al settimo cielo per loro. Paris, invece, parla con Finn e afferma di essere felice di abitare con lui, Steffy e i bambini e poi va da Zende per parlare di lavoro e del loro rapporto