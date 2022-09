Pio e Amedeo tornano con “Emigratis – La resa dei conti”

Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5 dal 28 settembre con quattro nuove puntate di “EMIGRATIS – LA RESA DEI CONTI”.

Sono reduci dal successo di pubblico e critica “Felicissima sera” che lo scorso anno ha fatto discutere e sorridere. Pio e Amedeo ripartono questa stagione con le nuove avventure del programma che li ha resi celebri: Emigratis.

Quest’anno un filo conduttore legherà tutte e quattro le puntate creando un’unica storia. Ci sono anche delle novità, a partire dai personaggi “Bufalone” e “Messicano”, interpretati dal duo comico. Sono tanti gli ospiti/vittime che prenderanno parte allo show, assicurando divertimento e colpi di scena.

Pio e Amedeo gironzoleranno per in giro per il mondo, come sempre a discapito di qualche special guest. Dubai, Las Vegas, il Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi faranno da sfondo alle irriverenti avventure della scatenata coppia comica.

Questi alcuni degli ospiti che vedremo nel corso delle puntate: MATTEO BERRETTINI, ELISABETTA CANALIS, SFERA EBBASTA, MAHMOOD, GIGIO DONNARUMMA, ANTONIO CONTE, NEYMAR, KATHERINE KELLY LANG (Brooke Logan), DAVE GRUTMAN, ELISABETTA FRANCHI, MARTIN GARRIX, RONALDINHO, SALT BAE, FELIPE MASSA, FAUSTO LEALI, DANIELE SCARDINA, GIANLUCA VACCHI, PAOLA CATAPANO, MARCO VERRATTI e MIKE TYSON.

Tra una risata e l’altra ci sarà tempo per riflettere, ponendo l’attenzione su di un argomento in particolare, che tra l’altro sarà la costante delle quattro puntate: l’ecosostenibilità. L’attualissima e scottante tematica accompagnerà Pio e Amedeo attraverso i loro viaggi.

Il tour di Pio e Amedeo

Il tour “FELICISSIMO SHOW”, la cui partenza era prevista per il 9 ottobre dall’Europauditorium di Bologna viene rimandato al 2023 a causa di improrogabili impegni televisivi degli artisti.

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Per chi lo volesse, il rimborso può essere richiesto presso gli stessi canali d’acquisto entro e non oltre il 26 ottobre 2022. Coloro che si sono registrati tramite Clappit riceveranno il nuovo segnaposto con la nuova data.

I biglietti sono disponibili in prevendita. Per ulteriori informazioni clicca qui