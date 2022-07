Anticipazioni Don Matteo 8, la puntata di oggi 12 Luglio

Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00.

Anticipazioni Don Matteo 7, la puntata di oggi 12 Luglio

«Sposami» Viene trovato morto un giovane tossicodipendente. Tommasi compra l’anello di fidanzamento a Patrizia, ma quando è sul punto di dichiararsi le cose non vanno come previsto. «Tiro mancino» Una vecchia gloria di Gubbio viene uccisa da una dose di insulina. Il capitano intanto deve affrontare

il padre della pm Conti che, arrivato in città, crede che lui sia il fidanzato della figlia.