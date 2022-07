Hong Kong: braccialetti elettronici per chi è in quarantena da Covid

Una nuova direttiva riguardo al Covid-19 arriva dall’Oriente. Ad Hong Kong, secondo quanto riportato dalla testata americana Business Insider, il ministro della Salute Lo Chung-mau ha annunciato che per coloro che si trovano in stato di quarantena da Covid-19, sarà obbligatorio indossare un braccialetto elettronico per monitorare la loro posizione.

La misura è stata annunciata lunedì dal ministro della Salute Lo Chung-mau, specificando che l’obbligo entra in vigore dal prossimo venerdì 15 luglio. Non sarebbe la prima volta che vengono adottate misure del genere per contenere i contagi, in aumento preoccupante nelle ultime settimane.

Due anni fa, in piena emergenza sanitaria, chi arrivava dall’estero doveva indossare tali dispositivi e stare in quarantena per 14 giorni. Più tardi, furono consegnati braccialetti in grado di controllare direttamente i movimenti.