Anticipazioni Grande Fratello Vip, due papabili concorrenti

Anticipazioni Grande Fratello Vip, ci siamo più passa il tempo e più cresce la curiosità di capire chi farà parte della nuova casa del Gf. Al timone della trasmissione il solito Alfonso Signorini che, durante questa estate in qualche intervista, ha fatto trapelare qualcosina su probabili concorrenti e partecipazioni al programma.

Tra i papabili nomi che impazzano su Twitter due nella giornata di oggi hanno catturato fortemente la nostra attenzione. La prima è una donna e si chiama Vittoria Schisano. Attrice italiana è nota per la sua interpretazione della fiction “Un Posto al Sole”. In una delle interviste rilasciate da Alfonso Signorini è trapelata una sorta di trattativa tra la produzione e Vittoria. Vediamo se l’indiscrezione sarà confermata oppure no.

Altro nome è quello di Luciano Punzo 26enne modello napoletano noto per la partecipazione al programma Temptation Island, ma non solo. Luciano ha conquistato la fascia di Mister Italia ed è stato uno dei single di Tempetion Island dove si era innamorato di Manuela Carriero. Anche qui vedremo se è tutto confermato oppure no.

Naturalmente nulla è certo, si viaggia ancora sul campo dell’ipotesi. Fatto sta che i fans del programma sono in fermento e ogni notizia è buona per capire eventuali sviluppi sul programma di Canale 5.