Anticipazioni Grande Fratello vip news, stasera il vincitore. Cosa dicono i sondaggi?

Anticipazioni Grande Fratello vip news. Ci siamo finalmente. Stiamo agli sgoccioli di questa sesta edizione del Grande Fratelli Vip 6. Finalmente dopo mesi di permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia verrà decretato il vincitore. Quali sono le anticipazioni?

Come ben sappiamo i finalisti sono Delia, Davide e Barù a cui dovrà aggiungersi l’ultimo. La sfida è tra Giucas Casella e Jessica Selassié. Chi tra i due entrerà in finale e supererà il televoto?

I sondaggi del Grande Fratello Forum vedono avanti Jessica con il il 53.67%, mentre Giucas è al 46.33%. Naturalmente non è detta ancora l’ultima parola, il personaggio di Giucas è molto forte e visto le percentuali non troppo distanti tra loro potrebbe esserci un recupero.

Allora chi riuscirà a trionfare in questa edizione? E’ questa la domanda che molti fan del programma si stanno ponendo. A questa domanda ci viene in aiuto sempre il Grande Fratello Forum che vede come preferita Jessica, seguita da Barù e la sorella Lulù. Davide e Delia sono giù con Giucas Casella che al momento è fanalino di coda di questo sondaggio.

Nel frattempo continua a tenere banco nelle vicende della casa la love story tra Jessica e Barù. Un tira e molla che è sfociata in una profonda delusione di Jessica delusa dall’atteggiamento e dalle parole di Barù utilizzate nell’ultima puntata. Potrà la finale portare la serenità nella coppia, ma soprattutto questa coppia sarà ancora viva anche fuori dalla casa? Lo sapremo presto. Appuntamento quindi a stasera su Canale 5.