Occupata villa della figlia di Putin: sarà un rifugio per profughi ucraini

Bandiere ucraine dai balconi e video di giubilo: anche in Francia alcuni attivisti hanno deciso di prendere possesso di una proprietà della famiglia Putin. A Biarritz, infatti, una villa che verrebbe utilizzata dalla figlia del plenipotenziario russo è ora pronta a essere convertita in rifugio per i profughi ucraini provenienti dai territori di guerra.

Un atto “sovversivo” volto a minare l’autorità europea degli uomini di Putin e lanciare un segnale contro il sistema di potere russo in Francia. La costa basca, infatti, è ritenuto uno dei luoghi più apprezzati dal “clan” del presidente. Nella lussuosa struttura ora si cercherà di ospitare proprio coloro che stanno rifuggendo gli orrori della guerra.

“Vittoria a Biarritz. Occupazione del Palazzo di Putin. Ora il Palazzo è del Popolo ed è pronto ad accogliere i profughi del regime di Putin”. Questo il messaggio social di Pierre Affner, tra gli ideatori dell’iniziativa.

Secondo la testimonianza degli “incursori”, alla villa sarebbero state già cambiate le serrature: una vera e propria occupazione che questa volta sembra essere mossa solo da buone intenzioni.

Dai primi report degli attivisti dall’interno della struttura sono state identificate 8 stanze e 3 bagni: un potenziale enorme per un eventuale rifugio da destinare ai rifugiati di guerra.