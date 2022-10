Anticipazioni Il Paradiso delle signore: la puntata di oggi, 19 ottobre

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata de “Il Paradiso delle signore” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà oggi, 19 ottobre 2022.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere

Ezio, costretto a non parlare della sua relazione con Veronica, si prepara a ribadire che il matrimonio con Gloria (Lara Komar) è finito. Matilde viene a sapere che la nipote di una baronessa, socia del Circolo, ha bisogno di un abito per debuttare in società e lo chiede a Maria.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Lara Komar- Filmografia

Cinema

Prehod, regia di Boris Palčič (2008)

Sanghaj, regia di Marko Naberšnik (2012)

Stiri stvari, ki sem jih hotel poceti s tabo, regia di Miha Knific (2015)

Il ragazzo invisibile – Seconda generazione, regia di Gabriele Salvatores (2018)

Sanremo, regia di Miroslav Mandić (2020)

Televisione

Črni bratje, regia di Tugo Štiglic – film TV (TV SLO 1, 2010)

Mai per amore – miniserie TV, episodio Ragazze in Web (Rai 1, 2012)

Reka ljubezni – soap opera (POP TV, 2017-2019)

Il paradiso delle signore – soap opera (Rai 1, 2021-2022)

Cortometraggi

Il principe, regia di Davide Salucci (2015)

2 pennellate, regia di Diego Cenetiempo (2018)

Chiara Russo: scopriamo insieme qualche piccola curiosità