Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 6 Ottobre

ticipazioni: gli amori, le speranze e le delusioni che ruotano attorno al primo grande magazzino per signore nella Milano a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni della puntata di oggi 6 Ottobre

Stefania si fa perdonare da Marco per non averlo citato nei ringraziamenti durante l’intervista. Adelaide ha

un piano ben preciso per Marcello, ma l’incontro con il banchiere Fumagalli non va come si aspettava. Maria mostra i bozzetti a Paola, che la incita a credere di più in sé stessa.