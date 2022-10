Anticipazioni Il Paradiso delle signore: la puntata di oggi, 21 ottobre

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata de “Il Paradiso delle signore” sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà oggi, 21 ottobre 2022.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: ecco tutto ciò che devi assolutamente sapere

Vittorio invita a cena Matilde. Clara (Elvira Camarrone) intanto, è diventata la nuova coinquilina di Casa Ragazze e Alfredo ne a approfitta per chiederle un aiuto in quanto vuole conquistare Irene. Salvo pensa che Marcello sia intenzionato ad abbandonare la Caffetteria ed è in difficoltà. Matilde si complimenta con Maria: ha disegnato un abito splendido!

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: chi è Elvira Camarrone?

È nata a Palermo il 26 aprile del 2002.

Pare che Elvira abbia avuto una storia con il suo collega Christian Roberto.

Ha studiato danza classica con Melissa Mackie, insegnante, ballerina e coreografa del Royal Ballet School di Londra.

Ha studiato per sei anni presso il Teatro Ditirammu di Palermo.

Michele Perriera, noto regista e scrittore palermitano, è stato suo insegnante.

