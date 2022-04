Anticipazioni Isola Party: ecco chi saranno gli ospiti della serata

Giovedì 7 aprile torna su Mediaset Play Isola Party, lo show digital only show che anticipa, segue e commenta in streaming ciò che accade all’Isola dei Famosi.

Anticipazioni Isola Party: ecco gli ospiti della serata

Gli ospiti della puntata saranno Antonio Zequila, il cromatologo Ubaldo Lanzo, Gaetano Di Lieto, admin della pagina Prossimi Congiunti, e Beatrice Marchetti.

Anticipazioni Isola Party: Appuntamento alle 20,30 su Mediaset Infinity

Isola Party è in streaming live su Mediaset Infinity (sito, app e Smart TV abilitate) tutti i lunedì e i giovedì ed è realizzato da Mediaset Infinity in collaborazione con Studio71 Italia.

Ecco a voi i conduttori

Ignazio Moser è un modello ed è famoso per aver partecipato al Grande Fratello Vip, all’Isola dei Famosi e a Back to School. È fidanzato dal 2017 con Cecilia Rodriguez, con cui ha condotto Ex on the Beach Italia.

Valentina Barbieri è una studentessa di Ingegneria delle Telecomunicazioni, ma ama la recitazione. La ragazza, infatti, è famosa per le imitazioni di personaggi noti quali quali Chiara Ferragni, Elettra Lamborghini, Ilary Blasi, Michelle Hunziker ed Elisabetta Franchi. Non mancano le imitazioni di Soleil Sorge, Delia Duran e Francesca Cipriani.