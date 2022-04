Ci vuole un fiore: tutto sul green show di Francesco Gabbani

Francesco Gabbani sta per dare inizio ad una nuova, meravigliosa esperienza. Il cantante, infatti, venerdì 8 aprile 2022 in prima serata su Rai1 condurrà Ci vuole fiore, un programma dedicato al tema della sostenibilità ed al rispetto dell’ambiente.

Ci vuole un fiore: i personaggi famosi che affiancheranno Francesco Gabbani

Il cantante, durante la prima puntata del “green show” ospiterà:

Francesca Fialdini

Massimo Ranier i

i Ornella Vanoni

Stefano Mancuso

Carlo Cottarelli

Le dichiarazioni del conduttore

“Ho accettato un ruolo per me davvero nuovo soprattutto per il tema, perché sento molto la necessità che tutti prendano consapevolezza dei problemi legati all’ambiente, senza aspettare oltre. Io sono una persona “green” in modo naturale, sono nato e cresciuto vicino a Carrara in un territorio molto verde, che ha mare e montagne, luoghi che ho sempre frequentato. E sono molto attento a ogni cosa, ma purtroppo continuo ad arrabbiarmi quando vedo persone che con noncuranza buttano lattine fuori dal finestrino della macchina“– ha confessato Francesco Gabbani.

Francesco Gabbani: cosa sappiamo di lui?

Francesco Gabbani è un cantautore e nel corso della sua vita ha vinto per due volte il Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2016, anno in cui ha vinto nella categoria “Nuove Proposte” con il brano Amen e nel 2017 nella categoria “Big” con il brano Occidentali’s Karma.