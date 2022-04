Big Show: arriva la terza stagione con Enrico Papi

Domani Enrico Papi torna in prima serata per la terza stagione di Big Show, in onda su Canale 5. Papi succede infatti ad Andrea Pucci, conduttore delle edizioni in onda su Italia 1 del 2017 e del 2018.

Big Show: tutti possono essere protagonisti per una sera

L’obiettivo dello show è sempre lo stesso: tutti possono diventare protagonisti per una sera. I telespettatori a casa, soprattutto se hanno dei talenti o dei sogni nel cassetto,potrebbero subire delle irruzioni improvvise da parte del programma, grazie all’ausilio e alla complicità degli amici e della famiglia.

Enrico Papi affiancato da una donna

Il conduttore sarà affiancato da una presenza femminile: una donna con una storia da raccontare e che nella vita abbia raggiunto anche il palco di “Big Show”. Con Enrico Papi ci saranno anche il comico Scintilla, nel ruolo di aiutante strampalato, e Cristina D’Avena, nelle vesti di inviata particolare.

Big Show: ospiti della prima puntata

Ospiti della prima puntata: Gigi D’Alessio e Alex Britti. La regia è di Luigi Antonini, la direzione artistica di Luca Tommasini.

Enrico Papi: cosa bisogna sapere su di lui

Enrico Papi è un autore televisivo italiano. Ha condotti vari programmi di successo: basti pensare a Sarabanda, Matricole & Meteore, La pupa e il secchione e La ruota della fortuna. Papi è sposato con Raffaella Schifino ed ha due figli: Rebecca e Iacopo.