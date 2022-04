Don Matteo 13: anticipazioni terza puntata in onda giovedì 14 aprile

Don Matteo 13: andrà in onda giovedì 14 aprile 2022 la terza puntata della nota fiction. Ecco cosa succederà

Don Matteo 13: ecco cosa succederà nella terza puntata della nota fiction in onda giovedì prossimo, 14 aprile 2022. Su Rai 1 alle 21:20, torneranno Terence Hill, Nino Frassica, Mariachiara Giannetta e tanti altri. In questo nuovo episodio, dal titolo Il sacrificio della Regina, Marco riscoprirà definitivamente i suoi sentimenti per Anna e capirà di doverla riconquistare. Non avrà più alcun dubbio sui suoi sentimenti e non vuole perdere altro tempo.

In particolare, la città di Spoleto sarà tutta in fermento per la finale del torneo di scacchi, ma la festa finirà presto quando la campionessa Olga Valon scompare misteriosamente. Nessuno sa dove si possa trovare e i sospetti che qualcuno possa averle fatto del male saranno sempre più forti. A sconvolgersi maggiormente per l’accaduto sarà Natalina che conosce molto bene Olga. La considera, infatti, una figlia, avendola adottata a distanza per molto tempo e averle poi permesso di arrivare in Italia.

Federico dovrà affrontare un segreto che riguarda il passato di Greta, mentre Valentina e Cecchini tenteranno di aiutare Nardi nella sua missione di riconquista. Purtroppo però non riusciranno a trovare alcun punto di incontro nel reciproco intento di aiutare Marco. Le loro idee riusciranno a far risbocciare l’amore tra i due ex?

