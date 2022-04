Anticipazioni La Pupa e il Secchione, ecco cosa succederà stasera

Anticipazioni la Pupa e il Secchione. Andrà in onda questa sera martedi 19 aprile su Italia 1 il nuovo appuntamento con La Pupa e il Secchione Show. Ma cosa succederà stasera?

In puntata Luca Onestini farà una sorpresa al fratello Gianmarco. Crea attesa e curiosità il ritorno di Paola Caruso in studio dopo la squalifica. Cosa dirà? Probabile ci siano delle scuse anche se sono previste anche diverse accuse. Alessia Marcari si cimenterà nel ruolo di Pupa per una puntata.

Guenda Goria nel corso della puntata incontrerà il fidanzato Mirko Gancitano per festeggiare il loro primo anno di amore. Nel frattempo riuscirà Emy Buono a sottrarre il secchione di un’altra coppia e a farlo scoppiare? Alla vigilia della semifinale, la sfida del bagno di cultura decreterà la nuova coppia eliminata da La Pupa e il Secchione Show.