Paola Caruso espulsa da La Pupa e il Secchione, cosa è successo?

Paola Caruso espulsa dal programma de La Pupa e il Secchione su Italia 1. Cosa è successo? Il fatto è avvenuto in villa dove alloggiano i concorrenti. Secondo una primissima ricostruzione la Caruso provocata da Mila Suarez è esplosa in urla che è sfociata in un’aggressione.

Immediato il provvedimento che ha visto la 37enne immediatamente fuori dal programma. La D’urso è stata irremovibile: “Siamo in televisione e questo esempio noi non lo diamo. Hai aggredito un’altra persona”.

La produzione ha cercato di tamponare il tutto mandando in onda solo alcune immagini relative alla lite e all’aggressione. Le immagini mostrano la Caruso mentre si scaglia contro Mila Suarez con tutti gli altri concorrenti costretti a dividere i due.

Lo scontro avvenuto provoca un mancamento alla Caruso. A soccorrerla sono stati Onestini e Aristide Malnati.

In studio sono arrivate le dichiarazioni dei protagonisti: “Sono mortificata per ciò che è successo. Non mi era mai capitato di perdere il controllo in questa maniera. Mi spiace per i miei compagni e per la produzione. Io non sono questa persona e mi sono sentita male. Ho vuoto un vuoto e mi si è chiuso il cervello. Era la seconda volta che Mila Suarez attaccava mio figlio. Non permetto a nessuno di toccare il mio bambino. Un’altra volta aveva pure detto ‘hai rotto i coglio*i con tuo figlio’. Nessuno può toccare mio figlio perché lui non ha colpe. Non è che lei non me le ha messe le mani addosso, non è che lei le ha prese, non è che lei è stata lì ferma. Comunque io per difendere mio figlio faccio questo e di peggio. E poi nessuno dice nulla a lei che ha spaccato i bicchieri?”.

La replica di Mila: “Non è assolutamente vero, io non l’ho toccata. Ho tutti loro testimoni che hanno visto che è stata lei ad alzare le mani. Ecco bene, Elena, Francesco e Mirko stanno confermando che mi ha picchiata lei. Anzi, non soltanto non l’ho toccata, ma non ho attaccato mai suo figlio. Lei mi ha tirato anche i capelli e poi mi ha anche schiaffeggiata”.

Dopo l’espulsione della Caruso, la Suarez passerà una settimana nello sgabuzzo.