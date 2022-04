La pupa e il secchione Show: Alex Belli sarà ‘Pupo per una sera’

Protagonista del Grande Fratello Vip e ora ‘Pupo per una sera‘, Alex Belli sarà ospite de La pupa e il secchione Show. In onda martedì 5 aprile, in prima serata su Italia 1, il ruolo di Belli sarà determinante per le coppie in gara. L’attore affiancherà i tre giudici Antonella Elia e Federico Fashion Style ma, soprattutto, Soleil Sorge, ex gieffina e amica di Belli. La loro amicizia è stata oggetto di discussione all’interno del Grande Fratello Vip, definita ‘chimica artistica’. Alex sarà anche protagonista di un confronto con la coppia formata da Mila Suarez, sua ex fidanzata, e Mirko Gancitano, suo migliore amico.

Nel corso della serata Flavia Vento spiegherà le motivazioni che l’hanno portata ad abbandonare La pupa e il secchione show e finalmente farà il suo ingresso in scena Paola Caruso, che conoscerà il secchione con cui farà coppia. Ampio spazio sarà dedicato ai vari flirt della casa: sembra che tra Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis ci sia del tenero, mentre Denis Dosio è conteso tra Emy Buono e Nicole Di Mario.

Si parlerà anche di Nicolò Scalfi e di un suo possibile rientro in gara. La richiesta arriva da Vera Miales che ha chiesto al programma di dare una seconda possibilità al suo secchione, penalizzato dalla relazione tra Vera e Amedeo Goria.