Fioretta Mari ospite a ‘Oggi è un altro giorno’: “Il teatro mi ha salvata”

Ospite da Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno‘, Fioretta Mari. La docente di dizione e recitazione degli allievi del programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi si è raccontata, rivelando aspetti inediti della sua carriera e, soprattutto, della sua vita privata.

La Mari ha raccontato di aver subito una violenza quando era solo una bambina: “A Collodi, i miei genitori mi portavano sulle giostre. Avevo nove anni e mezzo. Salii sul trenino con il guidatore e a metà percorso il signore mi portò su un lettino pieno di soldi: lui si spogliò, mi ha sbattuto sul letto e non ho reagito. Una mancata reazione che non mi so spiegare. Poi, è arrivato un bambino che l’ha fatto scappare“.

Originaria di Firenze, nata da una grande famiglia di attori, ha iniziato a recitare quando aveva soltanto tre anni: “Sono vissuta in un baule, non ho avuto modo di scegliere“. E sul suo lavoro all’Actor’s Studio ha spiegato: “Al Pacino e Robert De Niro sono i più grandi attori viventi. Insegno recitazione con Al Pacino e Liza Minnelli. Quando esci da lì sei il numero uno perché è una scuola severa, lì i professori sono sacri“, ha concluso nel suo faccia a faccia con la conduttrice.