Serena Bortone conduce Oggi è un altro giorno da casa: “Attendo il tampone”

Non c’è pace per Serena Bortone che ancora una volta si è trovata a condurre Oggi è un altro giorno da casa sua. Da remoto, la conduttrice ha spiegato di essere positiva al tampone rapido e di essere in attesa dei risultati di quello molecolare: “Ho qualche linea di febbre, ho fatto un tampone rapido ed è ed è uscita una leggera righina, quindi sto aspettando il molecolare“.

Serena Bortone: “Sto aspettando di fare il controllo finale”

La Bortone ha spiegato di avere solo il raffreddore mostrandosi in salute e sorridente. A condurre la trasmissione da studio, Pino Strabioli, che ha chiesto alla presentatrice di raccontare come ha scoperto di essere positiva: “Io ho un po’ di febbre. Io non mi ammalo mai. Ho fatto un tampone rapido e mi risulta una linea leggermente positiva”.

Per lei si tratta della seconda volta: “Sto aspettando di fare il controllo finale, che venga qualcuno a farmi il tampone molecolare, ma nel frattempo meglio stare a casa, considerando che il tampone rapido mi dice che ho una positività. Io ho già fatto il Covid a gennaio 2021, ho fatto due vaccini… Insomma, non ci vogliamo fare mancare nulla. Io sono qui insieme agli effetti stabili a tua completa disposizione per l’intera puntata“, ha concluso.