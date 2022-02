Serena Bortone, lo scivolone su Ana Mena: “È una fake news”

Al centro della puntata odierna di “Oggi è un altro giorno“, mercoledì 2 febbraio, c’è stato il Festival di Sanremo 2022.

Ospite della trasmissione di Serena Bortone è stata Ana Mena. La giovane cantante spagnola, nel salotto di Rai1, ha raccontato l’emozione di calcare un palco prestigioso come quello dell’Ariston. Poi, soffermandosi sulla sua vita privata, ha smentito Serena Bortone. La conduttrice, infatti, prima di interrompere il collegamento ha chiesto all’artista di salutale in fidanzato.

La cantante, allora, ha voluto precisare di essere single. La Bortone, per rimediare allo scivolone, ha ironizzato: “Meglio così, però bisogna aggiornare la tua biografia e quello che alcuni siti riportano!”. La cronaca rosa, infatti, la affiancava a Brahim Diaz, calciatore del Milan ed ex del Real Madrid. A questo punto, la 24enne, diventata famosa in Italia grazie alle sue collaborazioni con Rocco Hunt e Fred De Palma, ha delineato il profilo del ragazzo dei sogni. Per la bella spagnola l’uomo ideale dovrebbe essere divertente e intelligente.

Ana Mena, in gara a Sanremo 2022 con “Duecentomila ora”, raccontava così a Grazia la propria situazione sentimentale: “Non sono fidanzata, ma sono aperta all’amore e romantica. L’amore mi piace anche quando non va bene ed è complicato. Perché serve per ispirarti“.