Super Bowl 2022: tutto quello che c’è da sapere sull’evento dell’anno

Il Super Bowl rappresenta la finale del campionato di National Football Legue, nella quale competono – in una gara secca – la due squadre vincitrici delle rispettive conference: l’ANC e l’NFC. Mentre vi scriviamo non si sono ancora disputate le due semifinali, che vedranno contrapposte le quattro migliori compagini dell’annata sino a questo momento: da una parte se la vedranno i San Francisco 49ers ed il Los Angeles Rams, dall’altra i Kansas City Chiefs, vincitori dello scorso Super Bowl, ed i Cincinnati Bengals.

Niente da fare invece per i Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady che hanno ceduto il passo alla compagine di LA, e non avranno dunque la chance di poter difendere il titolo – conquistato con merito 12 mesi fa – il prossimo 13 di febbraio. A tal proposito, la notizia del giorno riguarda proprio in quarterback classe 1977: dopo la cocente sconfitta nell’ultimo turno dei play-off, Brady avrebbe comunicato il proprio ritiro dalla NFL. La notizia (non ancora confermata in via ufficiale alla stampa, ma mai smentita dall’entourage) ha lasciato di sorpresa un po’ tutti gli addetti ai lavori, considerato che Brady non aveva terminato il proprio contratto con i Buccaneers. Le 44 primavere probabilmente cominciano a pesare non poco, così come il fatto di aver annientato ogni record e di essere a pieno merito in lizza per il titolo di sportivo americano più iconico della storia dello sport.

Chi succederà dunque a Tampa Bay come vincitrice del Super Bowl 2022? Anzitutto ricordiamo che l’evento si terrà ad Inglewood il prossimo 13 febbraio, con fischio d’inizio fissato per le 00.30 (orario chiaramente italiano). Il più famoso evento sportivo americano dell’anno sarà visibile anche in Italia sulla piattaforma di Dazn, al quale diversi utenti sono già abbonati oramai per seguire altre discipline come ad esempio il calcio italiano ed internazionale. A differenza dell’anno scorso – almeno per il momento – l’evento non verrà trasmesso in chiaro da nessuna emittente televisiva: Rai 2, dopo l’esperimento di 12 mesi fa, al momento non ha sciolto le riserve in tal senso.

Come già anticipato qualche riga fa, a contendersi il trofeo saranno le quattro migliori compagini di NFC ed AFC: stando ai principali bookmakers, i favoriti per la vittoria finale sono i Kansas City Chiefs, bramosi di vendicare la pesante sconfitta rimediata l’anno scorso per mano di Tampa Bay. La quota dei Chiefs come vincitori del prossimo Super Bowl è data tra i 2 ed i 2.20, mentre una ipotetica vittoria dei Cincinnati Bengals – rivali nella finale di conference – pagherebbe ben 9 volte la posta in palio. Per quel che concerne invece le rivali nell’altra finale, le quote sulle scommesse di Football Americano non lasciano adito a dubbi: i Los Angeles Rams pagano 3 volte la posta in palio, mentre un trionfo (al prossimo Super Bowl) dei San Francisco 49ers è quotato a 5.50. Preparate i popcorn e mettetevi comodi: la notte (italiana) più attesa degli USA è pronta a coinvolgerci ancora una volta.