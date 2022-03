Stasera tutto è possibile: il tema di questa sera sarà Viva l’Italia

Si torna a ridere ed a giocare con Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Al centro della trasmissione, la voglia di mettersi in gioco e far divertire il pubblico. Per la puntata di questa sera 21 Marzo, il tema scelto è Viva l’Italia.

Ospiti fissi del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che, questa settimana, vestirà i panni di Sandra Milo e Mara Venier. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli vedremo Elettra Lamborghini, Antonio Giuliani, Maurizio Casagrande, Valeria Graci, Aurora Leone e Fabio Balsamo dei The Jackal.

Stasera tutto è possibile: i giochi

Tantissimi i giochi della serata: oltre all’immancabile “Stanza Inclinata”, il luogo con il pavimento inclinato di 22,5 gradi su cui gli ospiti devono improvvisare delle gag, ci saranno anche “Do Re Mi Fa Male”, “Alphabody”, “Serenata Step” e molti altri.

Il tema della scorsa puntata è stato “Crime”. A giocare, Sergio Friscia, Cirio Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, Nunzia De Girolamo, Carolina Rey ed Andrea Paris. Vincenzo De Lucia ha imitato Franca Leosini e Maria De Filippi. Saranno otto puntate, della durata di circa due ore e mezza ciascuno. L’ultima puntata, salvo cambiamenti di palinsesto, andrà quindi in onda il 5 aprile.