La Pupa e il Secchione Show: Elena Morali al posto di Flavia Vento

Elena Morali prenderà il posto che Flavia Vento ha lasciato nella casetta de La Pupa e il Secchione Show. Dopo otto giorni Flavia Vento ha deciso di ritirarsi dal gioco e in questa nuova puntata vedremo le immagini del suo abbandono. La Vento, dopo avere trascorso una notte agitata in villa, ha preparato le valige e ha chiesto alla produzione di tornare a casa. Al suo posto entrerà Elena Morali. Il suo è un ritorno a casa, dato che La Pupa e il Secchione è stato il suo trampolino di lancio sul piccolo schermo.

Nella terza puntata de La Pupa e il Secchione Show vedremo il confronto tra Guenda Goria e Mila Suarez, accusata di aver sedotto il secchione Mirko, fidanzato di Guenda. Il secondo faccia a faccia sarà tra Guenda e Vera Miales, la fidanzata del padre Amedeo Goria.

Verrà mandato in onda anche lo scontro tra Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini. Una pupa si racconterà mentre Clizia Incorvaia sarà Pupa per una sera. La neomamma si troverà al fianco degli opinionisti e sarà determinante per le sorti delle coppie in gioco. Si è anche parlato dell’abbandono di Gianmarco Onestini ma la conduttrice ha twittato: “Ho letto che in tanti mi chiedete notizie su Gianmarco. Tranquilli“, ha scritto Barbara D’Urso.