Anticipazioni La Rosa della Vendetta: la puntata di oggi, 5 luglio 2024

L’attore Murat Ünalmış, ovvero Demir Yaman in Terra Amara, torna sul piccolo schermo con la serie La Rosa della Vendetta: la soap si divide in 13 puntate e sarà trasmessa a partire da venerdì 7 giugno in prima serata su Canale 5. Il personaggio di Deva è interpretato dall’attrice Melis Sezen, già nota al pubblico italiano per aver interpretato Deren nella serie Come Sorelle. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni La Rosa Della Vendetta: la puntata di oggi, 5 luglio

Mert, dopo avere capito di non avere scampo, parla chiaramente a Gulendam: non la ama e non l’amerà mai. La donna, nonostante tutto, cerca di convincerlo a scappare con lei. Intanto, Gulcemal fa avverare il desiderio di Deva di rivedere suo padre in ospedale.

La Rosa Della Vendetta: ecco il cast della soap

Come anticipato nel cast ritroveremo un volto ben noto ai telespettatori italiani. A vestire i panni di Gülcemal Şahin sarà infatti il bellissimo Murat Ünalmış, l’attore turco che ha interpretato Demir in Terra Amara.

Fanno parte del cast i seguenti attori che interpretano i rispettivi personaggi:

Murat Ünalmış – Gülcemal Şahin

Melis Sezen – Deva Nakkaşoğlu

Edip Tepeli – Mert Çakır

Nilay Erdönmez – Gülendam Şahin

Atilla Şendil – Halil İbrahim Nakkaşoğlu

Cahit Gök – Ali “Vefa” Türkoğlu

Nilüfer Açıkalın – Gara “Firuze” Ana

Samet Kaan Kuyucu – Armağan Pehlivan

Meltem Akçöl – İpek

İpek Ayaz Kortunç – Canan

Sabahattin Yakut – Emrullah

Gökçem Çoban – Semra

Melike Küçük – Narin

Ayda Aksel – Zafer Pehlivan

La regia è affidata a Yusuf Pirhasan e Merve Çolak, mentre gli sceneggiatori sono Eda Tezcan e Selda Akın, ed è prodotta dalla società di produzione MF Yapım. Le riprese dei primi episodi della fiction hanno luogo nella città di Bursa per poi concludersi a Istanbul.