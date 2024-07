Oroscopo Branko venerdì 5 Luglio 2024:

Ariete Cari Ariete, il novilunio potrebbe non essere favorevole per voi, anzi, potrebbe portare ulteriori complicazioni. Vi sentirete particolarmente irascibili e irritabili. Questo fine settimana, è consigliabile prestare maggiore attenzione alla vostra forma fisica e dedicarvi alla cura del vostro benessere.

Toro Cari amici del Toro, il passaggio della Luna in Cancro vi renderà più flessibili e romantici. Questo influirà positivamente sui vostri affetti più cari, portando maggiore armonia nelle vostre relazioni.

Gemelli Cari Gemelli, il novilunio in Cancro porterà miglioramenti soprattutto nei vostri affari. Se siete alla ricerca di sponsor per i vostri progetti, la giornata di oggi, 5 luglio, potrebbe essere propizia per concludere un ottimo accordo.

Cancro Cari Cancro, la Luna brillerà alta nel vostro cielo, permettendovi di vivere l’amore con maggiore coinvolgimento e passionalità.

Leone Cari amici del Leone, la Luna nuova in quadratura potrebbe sollevare alcune perplessità, soprattutto in ambito amoroso. Questo non è il momento ideale per affrontare chiarimenti.

Vergine Cari Vergine, la Luna nuova favorirà le vostre relazioni sociali. In questo periodo siete particolarmente simpatici e affabili, quindi sarà facile per voi stringere nuove amicizie.

Bilancia Cari Bilancia, è importante prestare maggiore attenzione alla vostra forma fisica. Di recente avete un po’ esagerato con il cibo, e questo non vi ha giovato.

Scorpione Cari Scorpione, la Luna inaugurerà un periodo di rinascita per voi. Avrete l’opportunità di incontrare persone stimolanti che sapranno accendere la vostra fantasia.

Sagittario Cari Sagittario, con questa Luna sarete più carismatici e appassionati che mai. Inoltre, vi sentirete più empatici e aperti alla socialità, pronti a connettervi con gli altri in modo più profondo e significativo.

Capricorno Cari amici del Capricorno, il novilunio in Cancro non sarà affatto favorevole per voi. Vi sentirete più nervosi e contrariati del solito, e basterà poco per farvi provare un senso di rigetto.

Acquario Cari Acquario, il cambio di Luna aprirà interessanti prospettive in ambito lavorativo. Evitate di dire di no e mettetevi in gioco, cogliendo le nuove opportunità che si presenteranno.