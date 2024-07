Cava de’ Tirreni: usava armi per minacciare e picchiare la compagna

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che a seguito di denuncia sporta da una donna presso il Commissariato d P.S. Distaccato di Cava de’ Tirreni (codice rosso), nei confronti del proprio compagno per condotte reiterate nel tempo, caratterizzate anche da minacce di morte con l’utilizzo di armi e lesioni personali, il personale del predetto Commissariato ha posto in stato di arresto l’uomo, residente a Cava de’ Tirreni, in quanto, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti: un fucile calibro 12 con canna recisa (provento di furto) pronto all’uso, dodici cartucce calibro 7,65 e 3 cartucce calibro 12 ed una da scacciacani.

Tale materiale, detenuto illegalmente, è stato sottoposto a sequestro.

Su disposizione di questa A.G. dopo gli adempimenti di rito, veniva sottoposto agli Arresti Domiciliari.

Come testimoniato dai fatti in questione, è massima l’attenzione della locale Procura della Repubblica e della Polizia di Stato ai fenomeni inerenti la cosiddetta violenza di genere.