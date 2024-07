Lavastoviglie da incasso: l’elettrodomestico perfetto per cucine di piccole dimensioni

di Redazione ZON

Le lavastoviglie compatte sono una scelta sempre più popolare tra chi deve fare i conti con una metratura della cucina limitata. In questi casi è infatti necessario sperimentare varie soluzioni intelligenti per ottimizzare al meglio il poco spazio a disposizione: oltre alle scelte di design e arredamento, un ruolo centrale lo gioca l’acquisto di elettrodomestici di dimensioni ridotte

Una delle soluzioni più efficaci è rappresentata proprio dalle lavastoviglie da incasso, che contribuiscono a mantenere un aspetto ordinato e uniforme dell’ambiente, integrandosi alla perfezione con i mobili della cucina senza rinunciare a prestazioni e funzionalità di prima classe.

Differenze principali tra lavastoviglie a incasso e modelli tradizionali

La differenza tra i modelli tradizionali e le lavastoviglie da incasso sta principalmente nella modalità di installazione. Le prime sono infatti macchine che possono essere posizionate ovunque, purché si colleghino alla rete elettrica e a quella idrica; le lavastoviglie a incasso sono invece progettate per essere installate direttamente all’interno dei mobili della cucina.

Questo aspetto gli conferisce anche un design interessante dal momento che, personalizzando i pannelli frontali delle lavastoviglie da incasso, esse possono assumere lo stesso stile dell’arredamento circostante. Questo accorgimento permette di realizzare una cucina dall’estetica più uniforme, lì dove le lavastoviglie tradizionali a volte rischiano di sembrare corpi estranei rispetto al resto dell’arredamento.

L’installazione delle lavastoviglie da incasso è un’operazione che richiede precisione e spesso è preferibile l’intervento di un professionista per assicurarsi che l’elettrodomestico sia perfettamente allineato e integrato nei mobili. La successiva manutenzione è simile a quella delle lavastoviglie tradizionali: sono pertanto richieste regolari operazioni di pulizia e periodici controlli di filtri e scarichi.

Caratteristiche da considerare nella scelta di una lavastoviglie da incasso

Quando si acquista una lavastoviglie da incasso, la prima caratteristica presa in considerazione è solitamente la dimensione. Le misure standard sono in genere 60 cm di larghezza per le versioni full-size e 45 cm per le versioni slim, che garantiscono una soluzione ancora più compatta.

Un altro fattore decisivo sono le funzionalità e i programmi di lavaggio offerti. Grandi centri specializzati come Mediaworld propongono offerte interessanti anche su modelli avanzati che dispongono di modalità eco, cicli rapidi, funzioni di mezzo carico e opzioni di asciugatura avanzata. Alcune macchine sono inoltre dispositivi “Internet of Things” e sono dotate di funzionalità aggiuntive via app che migliorano l’integrazione con gli altri elettrodomestici.

Scegliere la lavastoviglie da incasso giusta è anche una questione di consumi e sostenibilità. Gli elettrodomestici sono infatti decisivi nel calcolo della classe energetica di una casa ed è fondamentale puntare su dispositivi con una buona classe anche a fronte di un investimento iniziale più alto, che sarà poi ripagato da spese in bolletta più contenute e da un ridotto impatto ambientale dell’abitazione. Ultimo ma non meno importante, il fattore rumorosità. Specialmente se la lavastoviglie da incasso viene installata in un open space, è consigliato optare per un modello più silenzioso, possibilmente con livelli di rumorosità inferiori ai 45 decibel. In questo modo sarà possibile utilizzare l’elettrodomestico senza compromettere il comfort degli abitanti della casa.