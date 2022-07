Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Sei Sorelle, la puntata di oggi 20 Luglio

«Buona speranza» Non conoscendo la ragione del contrasto tra i due fratelli, Blanca cerca di far riconciliare Cristobal con Rodolfo. La telefonata tra zia Adolfina e Don Fernando ha delle consequenze impreviste. Adela scopre che Carolina è incinta. Celia decide di rompere una volta per tutte con Joaquín.