Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00.

Anticipazioni Don Matteo 8, la puntata di oggi 20 Luglio

«Don Matteo sotto accusa» Arriva a Gubbio il padre della bambina di Laura: i suoi genitori vogliono a tutti i costi l’affidamento della nipote. Laura e Don Matteo si oppongono, ma presto il sacerdote rimane vittima di un raggiro per cui viene accusato di molestie e persino di omicidio. Riuscirà il sacerdote a discolparsi e a celebrare il matrimonio di Patrizia e Tommasi?