Amazon Prime: Lo special di Natale di LOL e altre novità sulla piattaforma streaming

Tante novità su Amazon Prime per i prossimi mesi: show comici, documentari e nuove serie verranno rilasciati sulla sulla piattaforma streaming, con oltre 15 produzioni e acquisizioni italiane.

Tra le novità che sicuramente attireranno nuovi clienti, ci sarà LOL – Chi ride è fuori. Lo show, prodotto per due anni di seguito, e dopo il notevole successo ottenuto, si rinnova per una terza edizione. Inoltre verrà anche prodotto uno special natalizio della durata di quattro ore (che verrà girato in agosto). In LOL Xmas Special rivedremo i personaggi iconici delle precedenti edizioni, tra cui Mara Maionchi (non più co-host, ma vera e propria concorrente), Pintus, il Mago Forest, Lillo, Frank Matano, Michela Giraud. Alla conduzione resta Fedez.

Lillo sarà inoltre protagonista della serie Sono Lillo, in cui tenterà di disfarsi del suo alter ego supereroe Posaman, circondato da vari ospiti d’eccezione. Il suo secondo progetto di Amazon Prime si intitola invece Mai dire Kung Fu – Grosso guaio all’Esquilino, e un comedy special insieme a Greg.

Frank Matano condurrà invece il nuovo show comico Prova prova sa sa incentrato sull’improvvisazione. Nel 2023 arriva ancora il nuovo film di e con Maccio Capatonda, mentre il titolo delle Feste è Improvvisamente Natale, un family comedy con Diego Abatantuono.

Torna invece con una seconda edizione lo show Dinner club, condotto da da Carlo Cracco, affiancato poi da Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Zingaretti e Marco Giallini. Terza stagione invece per Celebrity Hunted, tra i cuoi protagonisti Marco D’Amore, Salvatore Esposito e i cantanti Irama e Rkomi.

Amazon Prime accontenta anche i più piccoli, con la serie tv Luì e Sofì Me Contro Te – La famiglia reale. Sul fronte delle fiction, spiccano la crime story con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi The bad guy, Kim Rossi Stewart alle prese con il più grande furto di diamanti nella storia in Everybody loves diamonds e Prisma, serie sull’identità di genere e l’inclusione, in arrivo già il 21 settembre.

Ultimo ma non ultimo, spicca nel palinsesto Prime il documentario su Mahmood, incentrato sul suo tour europeo, promettendo di raccontarne anche aspetti inediti e personali.