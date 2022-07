Madame: fuori ora Red Bull Droppa

Dopo Fabri Fibra, J Lord, Massimo Pericolo e Irama, protagonisti della nuova stagione di Red Bull 64 Bars disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa, è il momento di Madame.

Madame, Red Bull Droppa: significato del brano

La traccia è prodotta da Bias ed è uno sfogo senza filtri nei confronti dell’ipocrisia che avvolge la società in cui viviamo. La giovane cantante esplicita, in maniera sincera e diretta, il suo pensiero su cultura, politically correct, social network, media.

Madame: Red Bull Droppa verrà cantata a Scampia l’8 ottobre 2022

Madame porterà per la prima volta dal vivo le sue 64 barre in occasione dell’imperdibile show “Red Bull 64 Bars Live”, a Scampia sabato 8 ottobre 2022. Uno spettacolo unico, totalmente inedito dove il rap vivrà nella sua forma più pura. Non sarà un classico concerto, ma un evento fuori dagli schemi mai visto prima per la sua forma e originalità, che vedrà esibirsi, oltre a Madame, anche ERNIA, FIBRA, GEOLIER, GUÈ e MARRACASH, supportati dal dj TY1 in cabina di regia.

Da cosa nasce Red Bull Droppa?

Red Bull Droppa nasce dall’idea di offrire un canale YouTube che propone solo musica nuova, interamente prodotta da Red Bull insieme ai protagonisti della scena Rap e Urban italiana. Il canale si propone di essere un promotore di musica di qualità sia di musicisti già affermati, sia un acceleratore per i big del futuro.

TESTO

la comicità non fa ridere un surrogato per idioti il comico d’oggi non scrive prende i meme da tik tok ma poverino lo capisco gli hanno tolto le minoranze per paura che si offenda anche uno non possono ridere in tanti mi sono legata le mani mi sono scocciata la bocca mi sono cadute le palle e sono diventata donna ma sono roccia per fortuna fanculo la vostra censura se volevo dire quello che va bene a voi davo i voti alla santa clausura è una cultura che si usura un po’ e finirà sotto terra chiude il corso di letteratura perché in russia fan la guerra quante cose si sbagliano per restare sempre giusti senza conflitto quanto perbenismo per avere proprio tutti dalla parte del profitto non è un paese per realizzati tasse sui guadagni tasse sulla fama un 50 allo stato di quel che ho sudato e mi chiedono un selfie anche se ho cazzo in mano però in fondo non ha prezzo realizzare ogni successo e sentirsi ancora vuoti dentro con uno sfondo diverso la tua nuova tipa mi scrive in dm frasi che fan sciogliere foto che è meglio nascondere mi sa che dopo che ha visto me tra i contatti ti vuol togliere meglio che la cambi in fretta che la prossima tipa che scopi ti soffia sul cazzo e ti leva la polvere eccomi in gara più che la mia musichetta ai giornali interessa del mio coming-out sembro una pornstar si mi scopo i quarantenni si mi piace pure la figa sembra vogliate capire se mi chiaverei pure voi rispettate la fila sono una donna potente più di quanto si direbbe solo per ciò che mi serve vacanze offerte da gente quanta pussy quante merde quanto stress e quante scelte mi sono presa una pausa dai social è stato come respirare fai te ci ho un buttato un occhio e poi me lo sono ripreso ciabatta col logo prima di fare riprese ci abito da un po’ nella mia home Milanese cibata col cock quello fa crescere bene oh-eh su le mani oh-eh forse domani sarà okay oh-eh su le mani oh-eh so che domani questa è karaoke volevo dirvene 4 ne ho dette 64 volevo dire di peggio invece un po’ l’ho tagliato volevo essere più street mi sono persa in ego trip dopo questa sono lit ma da me avrai solo hit

Discografia

Album in studio

Madame

Singoli, in qualità di artista principale

Anna

Sciccherie

17

La promessa dell’anno

Baby

Sentimi

Spaccato (con Don Joe e Dani Faiv)

Nuove strade (con Ernia, Gaia, Samurai Jay e Rkomi)

Clito

Il mio amico (con Fabri Fibra)

Voce

Marea

Tu mi hai capito (con Sfera Ebbasta)

L’eccezione