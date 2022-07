Oroscopo Branko di Mercoledì 20 Luglio 2022: Toro vitale

Riprendete in mano un progetto bloccato e parlatene a chi di dovere, potreste ottenere quello che sperate da tempo.

Il momento è molto promettente per i sentimenti e per le coppie stabili, che potrebbero iniziare a fare progetti di vita importanti.

Oggi sarete molto determinati a raggiungere il vostro obiettivo. Cercate però di non strafare.

Le stelle vi spingono ad approfondire le nuove conoscenze, non abbiate timore.

Le stelle vi rendono molto affascinanti e la cosa non passa inosservata agli occhi degli altri.

Scorpione

Giornata positiva soprattutto per le questioni pratiche. Molti dovranno affrontare un colloquio o un esame, ma non temete perché tutto andrà per il meglio.