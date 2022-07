Don Matteo non finisce mai di stupirci. Da lunedì 6 giugno, la fiction torna in onda dalla sesta stagione ma nel daytime di Rai 1, quindi dal lunedì al venerdì alle 14:30, due episodi al giorno. Dal 13 giugno, si cambia programmazione: sempre due episodi, ma anticipa l’orario, che sarà a partire dalle 14:00.

Anticipazioni Don Matteo 8, la puntata di oggi 19 Luglio

Un uomo viene accusato di avere aggredito la ragazza di cui è innamorato il figlio. Intanto le nozze di Patrizia e Tommasi corrono il rischio di saltare. Nel secondo episodio, invece, viene ritrovato il cadavere di un operaio, ingiustamente licenziato dopo una vita di lavoro, che viveva con la moglie in una tenda. Patrizia decide di partire per Roma, mentre Tommasi si butta a capofitto nel lavoro rischiando anche la vita.