Luton Airport, sospesi i voli per caldo eccessivo

Al Luton Airport di Londra, uno dei cinque aeroporti per atterrare nella capitale britannicaci sono stati problemi nell’unica pista a disposizione dei voli. Stando alle prime notizie, sembra che il problema sia stato rilevato nell’asfalto, il cui assetto è stato compromesso dalle alte temperature di questi giorni.

Al momento gli ingegneri sono al lavoro per cercare di arginare il problema e ripristinare le condizioni ottimali dell’asfalto il prima possibile. L’ultimo volo quest’oggi è partito nel primo pomeriggio alle 3.07pm e pertanto gli altri voli sono stati dirottati sugli altri aeroporti compreso Biggin Hill.

L’asfalto in poche parole si starebbe letteralmente sciogliendo a causa delle alte temperature, il cui picco era atteso per oggi per poi decrescere poi nella giornata di domani nel tardo pomeriggio almeno in parte nell’aera del West Midlands.

Per il caldo eccessivo persino il Ministero della salute britannico ha dichiarato per la prima volta un’allerta meteo di tipo rosso, sottolineando il possibile pericolo per gli individui stessi. In più le autorità, sempre per il caldo eccessivo, hanno raccomandato di intraprendere viaggi solo per necessità e effettuare maggiori interruzioni durante i viaggi in treno ed in auto.

Stando a quanto dichiarato dalla Raf, la Royal Airforce britannica, la possibilità di dirottare i voli su altri aeroporti diversi da quello dell’area di Brize Norton era stata pianificata già da tempo, senza che l’inconveniente potesse incidere sulle operazioni di scalo della Raf.