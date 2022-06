La serie, ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie ad essi correlati. Un ruolo di primo piano è ricoperto dalla famiglia Loygorri, composta dalla matriarca Dolores e dai figli Cristóbal e Rodolfo, quest’ultimo promesso sposo di Blanca.

Anticipazioni Sei Sorelle, la puntata di oggi 9 Giugno

Le spese per i preparativi delle nozze impensieriscono molto Blanca, che non riesce a contenere l’ossessione di Doña Dolores per lo sfarzo. Mentre Salvador insiste per avere un colloquio con Don Fernando, Celia convince Petra a mettere in funzione un macchinario difficile da gestire