Fiorentina, Grillitsch più vicino. Prossimo obiettivo trattenere Torreira

La Fiorentina vuole concludere l’ingaggio di Florian Grillitsch, centrocampista centrale dell’Hoffenheim in scadenza di contratto a giugno. I viola sono da tempo sul mediano a causa delle difficoltà incontrate nel rinnovo di Torreira. Tuttavia nelle prossime ore i toscani potrebbero fare un ultimo tentativo per riportare l’uruguayano a Firenze dopo che a fine maggio è di fatto tornato all’Arsenal. Intanto la Fiorentina corre ai ripari con Grillitsch, classe 1995 dotato di grande forza fisica. Per lui erano suonate anche le sirene della Roma di Mou e del Milan di Pioli. Ad ora, però, la strada che lo porterebbe in Italia in Serie A sembra avere direzione Firenze, con l’offerta viola che si aggira sui due milioni di euro a stagione.

Italiano si aspetta garanzie sulla rosa da costruire, sperando in un organico che sia in grado di competere in tutte le competizioni che dovrà disputare la Fiorentina nella prossima stagione. Tra l’altro proprio oggi è previsto l’incontro tra il tecnico e la dirigenza viola per discutere del rinnovo contrattuale che allungherà quello in vigore e migliorerà l’attuale stipendio di 850mila euro. Un giusto riconoscimento per Italiano che ha condotto una stagione importante portando la Fiorentina ad ottenere ottimi risultati durante il campionato da poco conclusosi.