Calciomercato Serie A: le piste più calde da Koulibaly a Dybala

La prossima sessione estiva di calciomercato in Serie A inizierà ufficialmente venerdì 1 luglio per vedere il sipario calare solo giovedì 1 settembre. Nonostante manchi ancora quasi un mese all’apertura ufficiale della finestra di mercato per le squadre della massima serie, molte trattative sono già entrate abbondantemente nel vivo e la sensazione è che il prossimo campionato vedrà in atto una vera e propria rivoluzione, in special modo per le squadre di vertice.

Calciomercato Napoli: da Bernardeschi alla situazione Koulibaly

Sicuramente i partenopei sono la squadra che maggiormente ha intenzione di rivoluzionare la propria rosa. Complice anche la riduzione del monte ingaggi, il Napoli di Spalletti è pronto a cambiare faccia. Quasi fatta per l’arrivo di Bernardeschi dalla Juventus. Per l’ala, che arriva alle pendici del Vesuvio a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Vecchia Signora, pronti quattro anni di contratto fino al 2026 per una cifra che si aggira sui 3 milioni di euro a stagione.

Per Koulibaly sarà molto probabilmente addio. Il Senegalese, già campione d’Africa nell’ultima edizione disputata, ha risposto alle domande sul suo futuro: “Non voglio mentirvi, non so cosa accadrà nel mio futuro. In questo periodo in Nazionale non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione, ero concentrato solo su queste due partite. Ora passerò qualche giorno di vacanza qui in Senegal, durante l’anno è sempre molto complicato, una volta in Europa vedremo cosa accadrà“.

Inter: Dybala ad un passo

Per l’Inter e Dybala il matrimonio sembra destinato a consumarsi a breve. L’argentino, pallino di Marotta, sembra sul punto di accettare l’offerta nerazzurra: 6 milioni a stagione per un quadriennale, con bonus che porterebbero la Joya a toccare quota 7. Il prossimo incontro tra le parti sarà decisivo, ma traspare grande fiducia.

Monza: i nomi più caldi

Galliani è scatenato. Il calciomercato del Monza entra nel vivo con trattative all’apparenza impensabili. Il tentativo del ds per Alessio Romagnoli sembra efficace e il difensore, ormai fuori dai radar del Milan, gradirebbe la destinazione. L’unico inghippo sarebbe l’ingaggio: dai 6 milioni inizialmente percepiti dai rossoneri non è voluto scendere ai 2.8 proposti per il rinnovo contrattuale. Cifre che difficilmente rientrerebbero delle disponibilità della società neopromossa.

Oltre al centrale piacciono molto Candreva, Ranocchia e Pavoletti, in uscita dal Cagliari.