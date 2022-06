Skriniar: interessamento del PSG per il difensore dell’Inter

Il pilastro della difesa nerazzurra Milan Skriniar potrebbe presto cambiare casacca. L’Inter, da sempre importante vetrina per i top club europei, non ha mai chiuso le porte ad eventuali cessioni anche dei suoi top player. Skriniar è sicuramente uno di questi e l’interessamento del PSG fa certamente gola a chiunque.

Attualmente lo slovacco percepisce uno stipendio di 3.5 milioni a stagione, in scadenza nel 2023. L’intenzione delle parti è di proseguire insieme, magari trovando un punto d’incontro sul prolungamento contrattuale fino al 2026 e una rimodulazione dell’ingaggio che arriverebbe a toccare i 4.5 milioni a stagione.

L’Interessamento del PSG a questo punto può essere un fattore determinante. Sul piano economico, la società di Nasser Al-Khelaïfi non ha rivali ed è sicuramente in grado di offrire al difensore uno stipendio di gran lunga superiore a quanto nelle possibilità dei nerazzurri. Resta da capire quale sarà la volontà del giocatore che, fino a questo momento, è sempre stata una colonna portante della retroguardia nerazzurra. Una sua eventuale partenza porterebbe in società un vero e proprio terremoto poiché sembra attualmente difficile trovare un sostituto per Milan Skriniar, soprattutto in breve tempo.

Vero è che l’Inter ha mostrato nell’ultimo periodo un fortissimo interessamento per Bremer del Torino, ma la valutazione è sicuramente proibitiva.