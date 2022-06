Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 9 Giugno 2022: Pesci polemico

Ariete Questo giovedì contiene già tutte le premesse per chiudere quello che non vi interessa, sarà importante farlo adesso visto che Giove è nel segno. E’ inutile portare avanti progetti di lavoro che non funzionano, agli inizi del prossimo mese potreste accettare un cambiamento importante. C’è un ritorno in scena dal punto di vista lavorativo anche se la fatica costa parecchio. Due giornate importanti per avvicinare chi vi piace.

Toro Si parte in maniera piuttosto interessante. Avete un cielo importante: fertile per le coppie che aspettano un figlio e per chi vuole cambiare lavoro. Solo ultimamente c’è stato un problema di soldi o qualcuno è in disputa con un ente e dovrà consultare un legale. Chi è più giovane evidentemente chiederà soldi ai genitori per un progetto particolare.

Gemelli Di recente c’è chi ha già avuto una sorta di assoluzione rispetto a problematiche riguardanti cause, burocrazia e altro. Cercate di non chiudervi in casa perché avete un buon oroscopo. In questo periodo siete tra i più forti dello zodiaco. Le stelle premiano il fine settimana. Incontri da non sottovalutare e nuove proposte di lavoro in arrivo.

Cancro Nel corso degli ultimi due anni c’è chi ha vissuto una lontananza, un distacco voluto dal destino o magari da se stessi. In qualche modo siete alla ricerca di affetti e stabilità. Chi ha trovato da poco un amore deve ancora trovare equilibrio nel rapporto. Il fisico ha creato problemi ma adesso andiamo incontro ad una situazione migliore.

Leone Questo è un momento importante per cercare di recuperare e fare meglio, essere più visibili. Il vero problema di molti potrebbe essere l’aspetto finanziario. Adesso bisogna immaginarsi un nuovo lavoro, bisogna cambiare, specie se qualcosa sta per finire. Questo Marte attivo assieme a Giove vi porta a fare scelte importanti. Molto presto potreste fare un incontro speciale. Se vivete già una bella storia si consolida.

Vergine La nostra volontà può tutto e l’oroscopo ci può indicare i periodi migliori e quelli invece in cui è opportuno resta fermi. Seguendo le indicazioni delle stelle possiamo evitare qualche fregatura. Questo è un periodo importante per parlare d’amore, per gestire la vostra vita lavorativa.

Bilancia Prove del destino già vissute che vi hanno fatto cambiare idee e progetti dal passato. E’ probabile che qualcuno da qualche tempo si senta vittima delle circostante e vede che le cose non cambiano. Il transito di Giove dissonante ha il potere di chiudere percorsi inutili e al tempo stesso consolida le proprie posizioni. In questa parte di Giugno molte coppie dovranno verificare la tenuta del proprio rapporto.

Scorpione Questo oroscopo suggerisce che da qualche parte state lottando per amore, per il lavoro, un po’ per tutto. In questa stagione state guardando le cose dall’alto, cercando di farvi coinvolgere un po’ meno. Agli inizi della settimana c’è stata poca concentrazione nello studio ma ora va meglio. Nel lavoro nuovi impegni in arrivo.

Sagittario In questa giornata c’è una certa agitazione interiore, vi siete stancanti di fare tutto per tutti e volete stare meglio anche voi. Potreste anche prendere di petto le cose, ma non dovete assolutamente pensare che ci siano problemi irrisolvibili tanto più che Giove è favorevole.

Capricorno È come se in questi giorni voi foste al lavoro per elaborare un piano d’azione da far scattare immediatamente. Certe situazioni personali e fisiche andranno molto meglio da qui a pochi mesi. Bisogna pensare che Giove porta dispute e vertenze in qualche caso. Ecco perché le trasformazioni dei prossimi mesi potrebbero essere decisive.

Acquario Questa parte di Giugno incita all’azione. I cuori solitari devono farsi vedere in giro. Dopo mesi di silenzio sarà possibile riscoprire l’amore ma bisogna vedere che tipo di amore. Siete specialisti nell’infilarvi in situazioni particolarmente contorte. Cambiamenti di lavoro: qualcosa dovrà essere fatto entro poco e dovrete imporvi nello studio.