Valentina Nappi al Cam di Napoli: un’insolita body performance

La nota pornostar campana Valentina Nappi, sarà ospite del museo di arte contemporanea di Casoria venerdì 17 giugno per un’insolita body performance, che farà discutere non poco.

L’idea è che il corpo della giovane attrice venga esposto in uno dei locali della galleria e spruzzato con le essenze dello chef Pasquale Trotta. L’iniziativa dal nome “Annusa Valentina Nappi” sarà accompagnata dai suoni del duo Kamaak, che eseguiranno, dal vivo i brani tratti dall’ultimo Ep “Imperfect Disconnect” pubblicato per la Label_INRI_Classic.

L’obiettivo dell’evento è quello di prendere spunto dalla capacità evocativa del senso dell’olfatto per riflettere sui confini tra dimensione estetica e sensoriale, poichè gli autori dell’iniziativa sostengono che gli odori ci aiutino a distinguere ciò che è buono da ciò che e pericoloso e a risvegliare esperienze che sono state apprese da piccoli o al massimo a cercare nuove definizioni per gli odori. Le testimonianze dell’esperienza sensoriale verranno raccolte su dei fogli per contribuire alla documentazione ed installazione della performance.

Valentina Nappi, classe 1990 è nata a Scafati in provincia di Salerno ed ha esordito nel genere del porno nel 2011 con Rocco Siffredi.

Come suggerito dalla galleria, per partecipare è all’evento di venerdì 17 giugno alle ore 21:30 è necessario prenotare all’indirizzo [email protected]