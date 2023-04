Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata di oggi, 14 aprile

di Redazione ZON

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50 . Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 14 aprile

Shirin non ha idea di come fare con Henning. Paul nel frattempo, svela a Christof il motivo dei suoi frequenti attacchi di panico: pare che da bambino sia stato responsabile dell’incidente nel quale ha perso la vita Manuela, sorella di Henning e cugina di Constanze. Intanto, arrivano ai Fürstenhof i genitori di Henning, Heinrich e Judit. Shirin non fa una bella impressione ai due. Ma la ragazza fa di tutto per farsi benvolere, soprattutto da Judith, alla quale regala un trattamento cosmetico del viso. Ariane incarica Cornelia di occuparsi dei preparativi del suo matrimonio e Cornelia è furiosa. Poi Ariane perde l’equilibrio e cade dalle scale dell’ingresso del Fürstenhof. Robert e Michael si preoccupano perché la credono incinta.

Anticipazioni Tempesta d’Amore: Deborah Müller-Filmografia

2010: Anafora

2011: Quasi negativo (lungometraggio)

2014: White-Blue Tales (serie TV)

2015: SOKO Monaco di Baviera (serie TV)

2015: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2015: Tempesta d’amore (serie TV)

2016: Country Crime – resa dei conti finale

2016: Hubert e Staller (serie TV)

2018: I soccorritori di montagna (serie TV)

2018: Terra X – Albrecht Dürer Superstar

2019: I poliziotti di Rosenheim (serie TV)

2019: Non sei serio! (commedia)

2020-2022: Tempesta d’amore (serie TV)

2022: file numero XY … irrisolto

