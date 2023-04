di Redazione ZON

Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. Segui le Anticipazioni di Terra Amara su Zon.it.

Anticipazioni Terra Amara, la puntata di oggi 14 aprile

Tutti parlano del futuro matrimonio tra Fekeli e Hunkar: gran parte degli abitanti di Cukurova accoglie la notizia con gioia, ma le rispettive famiglie non approvano la relazione. Hunkar inoltre viene scossa quando scopre che Demir ha fatto spostare Azize in un altro ospedale. Yilmaz, furioso per quello che vede come un tradimento da parte del padre, restituisce a Fekeli le chiavi di casa e dell’azienda. Sabahattin cerca di farlo ragionare, ma ottiene scarsi risultati.

Hilal Altınbilek: chi è Zuleyha di Terra Amara

Hilal Altınbilek (Smirne, 11 febbraio 1991) è un’attrice e modella turca di origini croate da parte di madre e kosovare da parte di padre, nota per aver interpretato il ruolo di Züleyha Altun Yaman nella serie Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova).

