Attrazione fatale, il nuovo singolo di Beatrice Quinta

di Redazione ZON

È disponibile da oggi, venerdì 14 aprile “Attrazione fatale” (Sony Music Italy), il nuovo singolo della travolgente ed esplosiva Beatrice Quinta, artista rivelazione dell’ultima edizione di “X Factor”.

Un brano energico e carico di grinta, in cui Beatrice Quinta racconta di essere pronta a lasciarsi trasportare dalle nuove emozioni che soltanto un nuovo amore può portare. La sensazione che “starà bene di brutto” pervade tutto il brano, in cui l’artista mostra di essere sicura di sé e di avere una consapevolezza nuova: quella di saper stare bene anche da sola e di non aver nulla da dimostrare, ma solo tanto da dare.

“Attrazione fatale” giunge a poche settimane dalla conclusione del “CLUB SHOWCASE TOUR 2023” di Beatrice Quinta, che ha toccato le città di Palermo, Milano e Roma a marzo. Questi appuntamenti hanno dato inizio a un nuovo entusiasmante capitolo della storia musicale dell’artista che, dopo l’incredibile successo del brano “$e$$O”, pubblicato durante la sua partecipazione a “X Factor” e diventato subito una hit che ad oggi conta oltre 3.5 milioni di stream su Spotify, è pronta lasciare il segno con la sua verve e la sua personalità incontenibile.

