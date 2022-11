X Factor Mixtape 2022: l’album del talent show di Sky

È ormai giunta al quarto Live Show la nuova edizione di X FACTOR 2022, abbiamo già imparato a conoscere i nuovi talenti delle quattro squadre e, adesso, è sempre più vicino il momento di ascoltare i brani originali che i concorrenti presenteranno in diretta giovedì 17 novembre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW.

E per cantarli ovunque e in qualsiasi momento, venerdì 18 novembre arriva X FACTOR MIXTAPE 2022 (Sony Music Italy), l’album che contiene gli 8 singoli originali degli attuali protagonisti del Live di X Factor 2022: BEATRICE QUINTA, DISCO CLUB PARADISO, JOĖLLE, LINDA, LUCREZIA, OMINI, SANTI FRANCESI, TROPEA.

Questa la tracklist di X FACTOR MIXTAPE 2022, da oggi disponibile in pre-save e pre-add al link https://bit.ly/3EbFlSQ:

OMINI – “MATTO” SANTI FRANCESI – “Non è così male” LINDA – “Fiori Sui Balconi” Disco Club Paradiso – “DCP” Lucrezia – “MOLECOLE” Joėlle – “Sopravvissuti” Beatrice Quinta – “Se$$o” Tropea – “Cringe Inferno”

È attraverso l’X FACTOR MIXTAPE 2022 che X FACTOR – lo show Sky Original prodotto da Fremantle, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – decide anche quest’anno di dare spazio ai brani originali degli artisti in gara. Da venerdì avremo finalmente la possibilità di immergerci nella loro musica e conoscere più a fondo i loro progetti.

X FACTOR MIXTAPE 2022 nasce dall’esigenza dei protagonisti di X Factor 2022 di esprimere in musica il loro percorso di crescita all’interno dello show. Seguendo la loro urgenza artistica e il cammino personale che stanno intraprendendo insieme ai giudici, gli 8 artisti danno così continuità al racconto musicale partito nelle scorse puntate del programma e che da venerdì 18 novembre potremo ascoltare ogni volta che vorremo grazie all’album in uscita su tutti i digital partner.