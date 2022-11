Lazza annuncia il “Lazza Ouver-Tour”, nei palazzetti da aprile

Lazza annuncia oggi il LAZZA OUVER-TOUR, la tournée prodotta e organizzata da Vivo Concerti e prevista per i mesi di aprile e maggio 2023, che lo vedrà esibirsi sui palchi dei principali palazzetti italiani.

I biglietti saranno in vendita online a partire da giovedì 17 novembre 2022 alle 14:00 e in tutte le rivendite autorizzate da martedì 22 novembre 2022 alle 14:00.

Il tour partirà da Roma (Mercoledì 19 aprile 2023, Palazzo dello sport), per poi proseguire a Torino (Giovedì 27 aprile 2023, Pala Alpitour), Milano (Sabato 29 aprile 2023, Mediolanum Forum), Napoli (Mercoledì 03 maggio 2023, Palapartenope) e concludersi a Bologna (Sabato 06 maggio 2023, Unipol Arena).

A distanza di tre anni dal terzo album Re Mida, Lazza fa il suo ritorno sulle scene l’8 aprile 2022 con Sirio (Island Records), nuovo e sorprendente progetto discografico che ha messo a segno un successo dopo l’altro: certificato Triplo Disco di Platino, l’album si è posizionato al secondo posto della Top Album Debut Global di Spotify nelle prime 72 ore dall’uscita ed è stato per 17 settimane in vetta alla classifica FIMI degli album più venduti in Italia – un primato che non si registrava da oltre dieci anni.

Dopo aver calcato i palchi dei club e dei festival estivi più importanti d’Italia con il Sirio Tour, Lazza prosegue il trionfale cammino in giro per l’Europa, con l’annuncio del LAZZA EUROPEAN TOUR in partenza il 19 novembre.

Il talento di Lazza – artista del roster Me Next – è attestato anche dalle recenti collaborazioni di successo con thasup in s!r!, con James Hype in Ferrari (Remix), con Geolier in Chiagne, con Rondodasosa in BLU CHEESE.

CALENDARIO LAZZA OUVER-TOUR:

Mercoledì 19 aprile 2023 | Roma @ Palazzo dello Sport

Giovedì 27 aprile 2023 | Torino @ Pala Alpitour

Sabato 29 aprile 2023 | Milano @ Mediolanum Forum

Mercoledì 03 maggio 2023 | Napoli @ Palapartenope

Sabato 06 maggio 2023 | Bologna @ Unipol Arena

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.