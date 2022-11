Mondiale, i club con più giocatori convocati: primeggia una tedesca

Manca sempre meno alla Coppa del Mondo 2022, che si svolgerà in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. Per lo svolgimento di questa edizione del Mondiale, oggetto di non poche critiche, i campionati nazionali si fermano e i club cedono alle Nazionali i propri tesserati. Tantissimi calciatori, dunque, da compagni di squadra si ritroveranno ad essere avversari.

Ma quali sono i club che hanno in rosa il maggior numero di calciatori convocati al Mondiale? Sicuramente le big d’Europa hanno ceduto alle Nazionali un gran numero di elementi, alcune trovandosi addirittura con la squadra dimezzata. Se è vero, dunque, che i club con più giocatori convocati sono quelli che disputano la Champions League è anche vero che non mancano sorprese.

Ecco la classifica dei club con più tesserati partiti per il Mondiale in Qatar.

BAYERN MONACO – 17 CONVOCATI

FRANCIA: L. Hernandez, Pavard, Upamecano, Coman.

SENEGAL: Mané.

OLANDA: de Ligt.

GERMANIA: Neuer, Goretzka, Kimmich, Musiala, Muller, Gnabry, Sanè .

CROAZIA: Stanisic.

CAMERUN: Choupo-Moting.

MAROCCO: Mazraoui.

CANADA: Davies.

BARCELLONA – 16 CONVOCATI

BRASILE: Raphinha.

OLANDA: de jong, Depay.

FRANCIA: Koundé, Dembelè.

DANIMARCA: Christensen.

SPAGNA: Garcia, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Ansu Fati.

GERMANIA: Ter Stegen.

URUGUAY: Araujo.

POLONIA: Lewandowski.

MANCHESTER CITY – 16 CONVOCATI

BRASILE: Ederson.

OLANDA: Akè.

INGHILTERRA: Stones, Walker, Phillips, Foden, Grealish.

ARGENTINA: Alvarez.

SPAGNA: Laporte, Rodri.

GERMANIA: Gundogan.

BELGIO: De Bruyne.

SVIZZERA: Akanji.

PORTOGALLO: Cancelo, Dias, Bernardo Silva.

AL-SADD – 14 CONVOCATI

QATAR: Al-Sheeb, Barsham, Miguel, Khoder, Salman, Khoukhi, Hassan, Ali Asad, Waad, Al-Hajri, Tarek Mashaal, Al-Haydos, Afif.

GHANA: A.Ayew.

REAL MADRID – 13 CONVOCATI

BRASILE: Militao, Rodrygo, Vinicius.

FRANCIA: Camavinga, Tchouameni, Benzema.

SPAGNA: Carvajal, Asensio.

GERMANIA: Rudiger.

BELGIO: Courtois, Hazard.

CROAZIA: Modric.

URUGUAY: Valverde.

CHELSEA – 12 CONVOCATI

BRASILE: Thiago Silva.

SENEGAL: Mendy, Koulibaly.

INGHILTERRA: Mount, Gallagher, Sterling.

USA: Pulisic.

SPAGNA: Azpilicueta.

GERMANIA: Havertz.

CROAZIA: Kovacic.

MAROCCO: Ziyech.

SVIZZERA: Zakaria.

TOTTENHAM – 12 CONVOCATI

BRASILE: Richarlison.

SENEGAL: Sarr.

INGHILTERRA: Dier, Kane.

GALLES: Davies.

ARGENTINA: Romero.

FRANCIA: Lloris.

DANIMARCA: Hojgbjerg.

BELGIO: Alderweireld.

CROAZIA: Perisic.

URUGUAY: Bentancur.

COREA DEL SUD: Son Hueng-Min.

AL-HILAL – 12 CONVOCATI

ARABIA SAUDITA: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Bulayhi, Al-Shahrani, Al-Burayk, Al-Faraj, N.Al-Dawsari, S.Al-Dawsari, Al-Malki, Kanno, Otayf, Al-Shehri.

JUVENTUS – 11 CONVOCATI

BRASILE: Danilo, Bremer, Alex Sandro.

USA: McKennie.

ARGENTINA: Paredes, Di Maria.

POLONIA: Szczesny, Milik.

FRANCIA: Rabiot.

SERBIA: Vlahovic, Kostic.

PARIS SAINT-GERMAIN – 11 CONVOCATI

BRASILE: Marquinhos, Neymar.

ARGENTINA: Messi.

FRANCIA: Mbappé.

SPAGNA: Soler, Sarabia.

MAROCCO: Hakimi.

PORTOGALLO: Danilo Pereira, Mendes, Vitinha.

COSTA RICA: Keylor Navas.

AJAX – 11 CONVOCATI

OLANDA: Pasveer, Blind, Timber, Berghuis, Klaassen, Taylor, Bergwijn.

MESSICO: Sánchez, Álvarez.

SERBIA: Tadic.

GHANA: Kudus.