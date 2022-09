Harry Styles, a ruba i biglietti del concerto nel 2023 in Italia

Il 26 agosto 2022 Harry Styles ha annunciato su Instagram una delle sue ultime tappe del tour europeo, di cui una proprio in Italia il 22 luglio 2023 alla RFC Arena di Reggio Emilia. La capienza dell’arena di Campovolo è di 103 mila persone e per alcune aree di essa i biglietti in prevendita dal 2 settembre sono già sold out, a conferma dell’inarrestabile successo dell’artista britannico atteso in questi giorni a Venezia per la presentazione del film Don’t Worry Darling, diretto dall’attrice Olivia Wilde, con cui ora il cantante fa coppia. La pellicola uscirà nelle sale italiane il prossimo 22 settembre e e vedrà Styles impegnato su un set po l’esordio in Dunkirk di Christopher Nolan.

Al momento invece i biglietti disponibili per il concerto sono quelli della Orange zone ad 87,60 euro, della Blue zone e della Green zone a 64,60 euro. I biglietti delle aree Yellow e Red zone sono già tutti terminati.

Harry Styles inoltre aveva inoltre creato altre tre aree da cui poter assistere al concerto, denominate

Hollywood, Johnny’s Place e Bishopgate. In queste aree, ogni biglietto costava 172,70 euro.

L’arena si trova a soli 8 chilometri dall’uscita autostradale di Reggio Emilia che è anche ben servita con treni ad alta velocità. Per chi ha bisogno di raggiungere il luogo del concerto può anche atterrare in uno dei vicini aeroporti di Parma e Bologna ed usufruire di bus e navette organizzati per l’evento.